Due soldati americani sono rimasti uccisi nell’esplosione di una bomba in Afghanistan

Iraq - Due esplosioni vicino l’ambasciata Usa : colpita base con soldati americani : Una forte esplosione è stata sentita nella zona verde di Bagdad, l’area fortificata dove si trova anche l’ambasciata Usa. Secondo Sky news, l’esplosione avrebbe bloccato la strada che porta proprio all’ambasciata americana. Secondo Reuters che cita fonti della polizia locale, sull’area sarebbero stati lanciati due missili Katyusha. #BREAKING A rocket fired towards the Green Zone in #Baghdad, where the US embassy is ...