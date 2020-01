Dramma sul lavoro a Vieste, Francesco muore a 55 anni travolto dal montacarichi (Di sabato 11 gennaio 2020) La vittima è Francesco Saverio Lapacciana, un 55enne della zona che stava lavorando in un cantiere per lavori di ristrutturazione di un Hotel della cittadina garganica di Vieste, nel Foggiano. Per lui purtroppo inutili i successivi soccorsi allertati dai colleghi. Nonostante l’immediato trasferimento con l’elisoccorso, è morto poco dopo. Orribile incidente sul lavoro nelle scorse ore in Puglia dove un operaio ha perso la vita tragicamente dopo essere stato colpito in pieno da pezzi di un montacarichi nel cantiere della ditta per cui lavorava. Il Dramma si è consumato a Vieste, in provincia di Foggia, nel cantiere per lavori di ristrutturazione di un Hotel della cittadina garganica. La vittima è Francesco Saverio Lapacciana, un 55enne della zona. I fatti nel pomeriggio di giovedì 9 gennaio. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo sarebbe stato colpito in pieno da alcuni ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

LimeMagazineU : Dramma sul lavoro a Vieste, Francesco muore a 55 anni travolto dal montacarichi - Monica80673515 : @orfini Ha ragione, è indegno. Come indegno è quello che avete fatto al nostro paese. Voi avete permesso che la del… - 000_o00000 : RT @italiadeidolori: #RiflessioniUtili UNUS DEUS, il glifo biunale (o, 'due in uno'; 'uno vale uno') delle forze alternate e Opposte ha dat… -