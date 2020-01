Dramma della solitudine a Bergamo: ex insegnante in pensione trovata morta in casa dopo tre mesi (Di sabato 11 gennaio 2020) Una donna di 55 anni, Mariarosa Cortinovis, è stata trovata morta nella sua abitazione nel centro di Bergamo tre mesi dopo il decesso. La 55enne, insegnante in pensione, aveva deciso di vivere in isolamento dopo aver subìto un lutto: è morta a causa di un malore e nessuno tra i vicini se n'è accorto. Leggi la notizia su milano.fanpage

gigi695 : Dramma della solitudine Trovata morta dopo 3 mesi - GB9491 : ...[Non essendoci comunque dubbi sulle cause naturali del decesso, sono stati celebrati subito i funerali, nella ch… - Dome689 : Dramma della solitudine Trovata morta dopo 3 mesi -