Dracula 2: trama, cast e anticipazioni della serie tv. Quando esce (Di sabato 11 gennaio 2020) Dracula 2: trama, cast e anticipazioni della serie tv. Quando esce Il 4 gennaio, su Netflix, ha debuttato una nuova serie tv con protagonista uno dei vampiri più amati e famosi di sempre: stiamo parlando di Dracula. Lo show nasce da un’idea di Steven Moffat e Mark Gatiss, autori dello show di successo Sherlock. Dracula ha ottenuto un discreto successo tra il pubblico, sebbene abbia diviso in due i fan del vampiro tra chi apprezza il nuovo dipinto e chi invece è legato al classico di Bram Stoker. In ogni caso sono in molti a chiedersi se la serie avrà un seguito e dunque una seconda stagione. Per il momento né BBC né Netflix hanno annunciato qualcosa al riguardo, non resta quindi che attendere nuove informazioni sul futuro dello show. C’è da dire che il materiale è sicuramente ricco, dal momento che i creatori non solo hanno ripreso molti dei personaggi del celebre ... Leggi la notizia su termometropolitico

maria_pm97 : #DraculaNetflix è una figata. Totalmente innovativo. L'evolversi della trama è geniale, come anche il rapporto Agat… - MarcusZeitgeist : @NetflixIT, santo cielo, ma come diavolo avete potuto fare una terza puntata così pessima, con una trama che fa acq… - opinionigratis : Avevo estrema fiducia nell’adattamento di #Dracula di @Markgatiss e #Moffat, ma la miniserie ha dei grossi problemi… -