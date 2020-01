Dopo l'addio alla Royal Family Meghan Markle firma un contratto con la Disney - (Di sabato 11 gennaio 2020) Serena Granato Secondo quanto riportato dal Times, Meghan Markle ha firmato un accordo con la multinazionale statunitense Disney In un comunicato, Meghan Markle e Harry hanno scritto di voler rinunciare al loro status di membri "senior" nella Royal Family. Così come emerge in un post in comune, condiviso sui loro profili Instagram, i due consorti intendono diventare economicamente indipendenti. Gli stessi, nonostante il loro sogno d'indipendenza, sono disposti ad offrire ancora il loro “sostegno alla Regina Elisabetta II“. Nel comunicato, i Duchi di Sussex, infatti, si impegnano a dividersi tra il Regno Unito e il Nord America. La coppia si sente grata alla Regina. Ma, dal suo canto, sua Maestà frena i buoni propositi dei giovani reali: “Sono questioni complicate e richiedono tempo per essere elaborate”. Sembra essere già iniziata, tuttavia, una nuova fase nella vita di ... Leggi la notizia su ilgiornale

