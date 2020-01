Donne occupate e inattive, l’Italia ai minimi in Europa. Facciamo peggio anche della Grecia (Di sabato 11 gennaio 2020) Italia ancora indietro sull'occupazione femminile nonostante dagli anni 70 in poi il tasso ha avuto sempre un trend di crescita, accumulando circa 20 punti. Secondo gli ultimi dati del terzo trimestre del 2019 il tasso delle Donne occupate resta inferiore rispetto a quello degli uomini, e di oltre 14 punti in meno rispetto a quello dell'Ue a 28. Ma se si guarda al confronto con alcuni Paesi la forchetta si allarga di molto: 23 punti di scarto con la Germania, oltre 12 con la Francia e 8 con la Spagna. Facciamo meglio solo della Grecia. E il quadro e' ancora piu' fosco se si guarda al tasso di inattivita' femminile, cioe' alle Donne che non lavorano e non cercano lavoro: in questo caso siamo maglia nera in Europa con una differenza di oltre 13 punti percentuali in piu' rispetto alla media dell'Ue a 28.Facciamo peggio anche della Grecia. I risultati dell'Italia dunque sono in ... Leggi la notizia su ilfogliettone

