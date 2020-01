Domenica Live | anticipazioni e ospiti della puntata in onda Domenica 12 Gennaio

A Domenica Live il 12 gennaio in esclusiva la verità sulla scomparsa di Luigi Favoloso : cala il sipario : Quello che sta succedendo in questi giorni è davvero molto bizzarro. Chiaramente, visto che si è parlato di una scomparsa, con tanto di denuncia e visto che una mamma è andata in tv da Rai a Mediaset a piangere preoccupata per la scomparsa di un figlio, i toni sono stati quelli di preoccupazione, per la storia di Luigi Mario Favoloso. Con le novità che arrivano però da Torre del Greco, e in particolare ci riferiamo al fatto che la madre ...

Domenica Live - Barbara d’Urso lancia il “Cambio Look Choc” : Non si può certo dire che Barbara d’Urso e i suoi autori non abbiano inventiva: la conduttrice di Canale 5 infatti riesce sempre ad inserire delle novità all’interno dei suoi format per offrire al pubblico nuovi contenuti. L’ultima? Riguarda Domenica Live. L’ultima creazione vista nel 2019 è stato il torneo Domenica ALive, presente nel contenitore pomeridiano in onda la Domenica: in quell’occasione, diversi ...

Quanto guadagnano gli ospiti di Domenica Live : le cifre : Quanto guadagnano gli ospiti di Domenica Live? Il noto talk show televisivo va in onda su Canale 5 ogni Domenica pomeriggio in diretta da ottobre 2012. Condotto da Barbara D’Urso, il programma alterna discussioni di attualità e cronaca a momenti di spettacolo e intrattenimento. A ogni puntata presenziano vari ospiti e opinionisti provenienti dal mondo della politica o protagonisti della cronaca rosa: i loro compensi sono da ...

Domenica Live - ascolti - ospiti e anticipazioni di oggi 5 gennaio : A Domenica Live la sorpresa fatta a Mercedersz Henger sembrava aver messo fine alla lite con la madre Eva ma oggi 5 gennaio ne sapremo di più sulla vicenda Il contenitore Domenicale firmato Mediaset continua ad affidarsi alla capitana Barbara D’Urso e a ragione, dato che gli ascolti di Domenica Live confermano l’ampio gradimento da […] L'articolo Domenica Live, ascolti, ospiti e anticipazioni di oggi 5 gennaio è apparso prima sul sito ...

Live – Non è la d’Urso si sposta ancora - a gennaio torna alla Domenica sera : Prosegue il valzer dei palinsesti invernali Mediaset, che cambiano ancora e a farne le spese è ancora "Live - Non è la d'Urso", inizialmente previsto al mercoledì e ora collocato nuovamente nella fascia in cui era stato piazzato a inizio stagione, ovvero la domenica in prima serata, dove era stato bocciato lo scorso novembre.Continua a leggere

Domenica Live - a sorpresa la puntata speciale : ospiti di oggi 22 dicembre : Domenica Live, sorpresa per i fan, andrà in onda anche oggi con lo speciale rewind: quando inizia e cosa accadrà in puntata Da Paola Caruso a Marco Carta, a Domenica Live tornano i grandi protagonisti della stagione con i loro momenti più belli, divertenti, emozionanti e/o commoventi. Quando inizia Domenica Live Rewind? Ore 17.20, come […] L'articolo Domenica Live, a sorpresa la puntata speciale: ospiti di oggi 22 dicembre è apparso prima ...

Mediaset - variazioni palinsesto inverno 2020 : Live - Non è la D'Urso ritorna alla Domenica - Tiki Taka passa a Rete 4 : Lo scorso 5 dicembre, Mediaset aveva annunciato le principali novità di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 riguardanti l'inverno 2020.Sono trascorsi pochi giorni, appunto, e una serie di significative variazioni sono già state comunicate.Partendo da Canale 5, Live - Non è la D'Urso, attualmente in onda il lunedì sera e annunciato per la serata del mercoledì, stando alle nuove decisioni, tornerà alla domenica sera, giorno di messa in onda iniziale di ...

Domenica Live - ascolti : Barbara D'Urso lascia senza fiato Rai e Francesca Fialdini : Ennesima vittoria per la d’Urso, che con il suo Domenica Live (pieno di scoop ed esclusive) lascia solo le briciole alla concorrenza. La Fialdini, che conduce una striscia nella stessa fascia oraria, si lecca le ferite. Barbarella vola. Sempre più in alto. E a Cologno Monzese, alle dieci del mattino

Domenica Live - Francesca Cipriani incontenibile. Il siparietto è trash - interviene Barbara D’Urso : Con oltre 50 mila voti, sono Rosa Perrotta e il suo compagno Pietro Tartaglione ad aggiudicarsi la Coppa Domenica ALive di Domenica Live. I due ex volti di Uomini e Donne, accompagnati dal loro piccolo Domenico. Il torneo di Domenica ALive è iniziato lo scorso settembre con l’esibizione di Loredana Lecciso nei panni di Pretty Woman, per poi passare il testimone, la settimana seguente, a Giovanni Ciacci, protagonista di Frozen. E’ poi stato il ...

Domenica Live : Lucas Peracchi e la proposta di matrimonio a Mercedezs Henger - video : La sorprendente proposta dell'ex tronista di Uomini e Donne alla figlia di Eva Henger durante il talk show di Canale 5.