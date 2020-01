Dogman: trama e cast del film ispirato al delitto del Canaro (Di sabato 11 gennaio 2020) Dogman: trama e cast del film ispirato al delitto del Canaro Questa sera, 11 gennaio 2020, su Rai 3 va in onda Dogman, film del 2018 diretto da Matteo Garrone, che si ispira al delitto del Canaro, l’omicidio del criminale e pugile dilettante Giancarlo Ricci, avvenuto nel 1988 a Roma per mano di Pietro De Negri, detto er Canaro. Tuttavia la trama se ne discosta molto col procedere dei minuti. Ma quindi di cosa parla il film? Qual è la trama? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. La trama Siamo nella periferia di Roma. Marcello è un uomo piccolo e mite, possiede un locale di tolettatura per cani (da qui il titolo del film Dogman) e divide le sue giornate tra il modesto lavoro, l’amore per la figlia Alida e un pacifico rapporto con i suoi vicini. Per arrotondare spaccia cocaina: questo lo porta a instaurare una torbida amicizia con Simone, un delinquente ... Leggi la notizia su tpi

zazoomblog : Dogman: trama cast e anticipazioni del film stasera in tv - #Dogman: #trama #anticipazioni #stasera - zazoomnews : Dogman trama cast e trailer del film ispirato al delitto del Canaro - #Dogman #trama #trailer #ispirato - zazoomblog : Stasera tv 11 gennaio Raitre Dogman Trama e trailer - #Stasera #gennaio #Raitre #Dogman -