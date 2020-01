Dogman, stasera su Rai3 il film di Matteo Garrone (Di sabato 11 gennaio 2020) Va in onda stasera su Rai3 in Prima TV assoluta alle 21:30 Dogman, il film di Matteo Garrone con uno straordinario Marcello Fonte, ispirato ad uno dei delitti più brutali della cronaca nera italiana. Dogman arriva stasera su Rai3 alle 21:30 in prima TV free. Un film drammatico, che ha regalato al protagonista, Marcello Fonte, il Premio per l'interpretazione maschile a Cannes 2018, basato su una storia vera. Il film è ispirato all'omicidio del criminale e pugile dilettante Giancarlo Ricci, avvenuto nel 1988 a Roma per mano di Pietro De Negri, detto Er Canaro. Tosatore di cani, l'uomo commise un delitto di inaudita violenza uccidendo, torturando e seviziando per una notte intera l'ex pugile. Matteo Garrone, però, non ricostruisce qui soltanto i fatti: la sua volontà infatti è quella di esplorare l'orizzonte ristretto della ... Leggi la notizia su movieplayer

