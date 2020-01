Dogman, la storia vera del "canaro" che ha ispirato il film di Matteo Garrone (Di sabato 11 gennaio 2020) Dogman, il film di Matteo Garrone che nel 2018 ha fatto conoscere Marcello Fonte al grande pubblico, è ispirato a una storia vera: la tragica vicenda del 'canaro' della Magliana. Quella, tremenda, che c'è al centro di Dogman è una storia vera, conosciuta come la vicenda del "canaro" della Magliana, ricostruita in parte da Matteo Garrone come fosse un crudele romanzo. Deve il soprannome all'attività di toelettatore di cani, Pietro De Negri, detto il canaro, nato in Sardegna nel 1956 ma abitante di Roma ormai da molti anni, in quel quartiere, la Magliana, dall'animo popolare e, fin dalla fine degli anni '70, in forte espansione. Ha la sua attività in via della Magliana 253 ma è alla piccola e malsana via Belluzzo che si lega il suo destino in quel ... Leggi la notizia su movieplayer

RaiTre : “Matteo #Garrone racconta con grande umanità e forza emotiva la storia di un mite trascinato in un inferno.”… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Dogman, la storia vera del 'canaro' che ha ispirato il film di Matteo Garrone - giamprock58 : Se siete in casa, questa sera vi consiglio la visione di DOGMAN, Rai 3, film vagamente ispirato alla storia del Can… -