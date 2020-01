Diventa operativo FAST, il più grande radiotelescopio al mondo con un diametro di 500 metri: ha già identificato 102 nuove pulsar (Di sabato 11 gennaio 2020) Dopo 3 anni di collaudi, oggi entra in funzione in Cina il radiotelescopio FAST, che con i suoi 500 metri di diametro è il più grande al mondo, nonché il più sensibile. Il Five Hundred Meter Aperture Spherical Telescope (FAST) sarà gradualmente messo a disposizione degli astronomi di tutto il mondo, fornendo loro un potente strumento per scoprire i misteri che circondano la genesi e l’evoluzione dell’universo. Shen Zhulin, un funzionario della Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, in una riunione odierna ha annunciato che “tutti gli indicatori tecnici del telescopio hanno raggiunto o superato gli standard previsti”, e che le sue prestazioni sono “le migliori a livello mondiale“. Il FAST è dotato di un singolo piatto con un diametro di 500 metri e un’area di ricezione equivalente a circa 30 campi da calcio. Si trova in una ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

