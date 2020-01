Disney Plus: Tutti i titoli Star Wars che potremo vedere (Di sabato 11 gennaio 2020) Disney Plus ci darà la possibilità di avere a disposizione per la visione tutto il materiale prodotto fino ad oggi, e secondo il twitter ufficiale Disney, ogni film nuovo di Star Wars uscirà sulla piattaforma ad un anno dal lancio. Star Wars Disney Plus Originals: quali serie potremo vedere? The Mandalorian: sarà la prima serie di Star Wars live action che debutterà su Disney + il giorno del lancio, con il favorito della famiglia Disney Jon Favreau che funge da scrittore, creatore e showrunner, e registi come Dave Filoni e Taika Waititi alla regia degli episodi. Ambientato dopo gli eventi del Ritorno dello Jedi, la stagione composta da otto episodi vede Pedro Pascal nei panni del mandaloriano, oltre a lui nel cast ci sono Nick Nolte, Giancarlo Esposito e Waititi che presta la voce ad un droide. Star Wars: The Clone Wars (7 Stagioni): Oltre a trasmettere in streaming tutte le stagioni ... Leggi la notizia su nerdgate

moviestruckers : #Willow: al via la pre-produzione della serie sequel destinata a Disney+ - ComeLava : @maReylo Eh no... dopo aver girato due puntate per Disney plus ha mollato ?? - cinefilosit : Loki: il personaggio di Kid Loki apparirà nella serie Disney+? -