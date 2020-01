Discariche dei Casalesi, lo Stato lascia. Via il commissario e stop alla bonifica (Di sabato 11 gennaio 2020) Mario De Biase da metà dicembre non è più in carica. Era Stato nominato nel 2010 - Tra ministero dell’Ambiente e Regione accuse reciproche per il mancato intervento Leggi la notizia su ilsole24ore

TgrSicilia : Il sistema rifiuti e le inchieste giudiziarie. Interviene il presidente della regione, Musumeci: 'rompere il monopo… - fisco24_info : Discariche dei Casalesi, lo Stato lascia. Via il commissario e stop alla bonifica: Mario De Biase da metà dicembre… - Camarco98Marco : @RepubblicaTv Per la riforma dei pensionati diamoci speranza affinché si riesca ad affrontare il problema delle pen… -