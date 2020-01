Diretta Inter-Atalanta: streaming, tv, formazioni e risultato – LIVE (Di sabato 11 gennaio 2020) Diretta Inter-Atalanta: streaming, tv, formazioni e risultato – LIVE Inter-Atalanta è il terzo anticipo della 19esima giornata di Serie A, l’ultima del girone di andata: fischio d’inizio previsto per le ore 20.45 di sabato 11 gennaio allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO Diretta Inter-Atalanta: il big match della 19esima giornata L’Inter non poteva iniziare il 2020 in modo migliore: la netta vittoria ottenuta al San Paolo contro il Napoli è l’ennesimo attestato di forza e di credibilità per una squadra che, visti i risultati al di là di ogni più rosea aspettativa, è obbligata a credere allo scudetto, nonostante la presenza di squadre come Lazio e Juventus che vantano un percorso fenomenale fin qui. Ultima giornata del girone e Inter-Atalanta ultimo test decisivo, contro la squadra più prolifica di tutto il ... Leggi la notizia su termometropolitico

Inter : Vigilia di Inter-Atalanta: in diretta da Appiano Gentile la conferenza di Antonio Conte - internewsit : Serie A, 19ª giornata: partite in diretta TV DAZN e Sky (con live streaming) - - CalcioIN : DIRETTA Calcio: Inter-Atalanta Streaming, Lazio-Napoli Gratis, dove vedere le partite. Oggi Cagliari-Milan in TV… -