Diretta Cagliari-Milan: streaming, tv, formazioni e risultato – LIVE

Cagliari-Milan darà il via all'ultimo turno del girone d'andata, la 19a giornata di Serie A. Le squadre scenderanno in campo sabato 11 gennaio alle ore 15:00 alla Sardegna Arena.

Diretta Cagliari-Milan: come si presentano le due squadre

Le due formazioni scenderanno in campo alla ricerca di un riscatto dopo gli ultimi pessimi risultati da parte di entrambe le squadre. Il Cagliari torna a giocare davanti al suo pubblico dopo due trasferte consecutive, dove sono usciti sconfitti contro Udinese e Juventus. Partita di fondamentale importanza per la squadra di Maran, che vorrà centrare la vittoria per restare al sesto posto in classifica, ritrovare fiducia e morale – dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime quattro giornate – e riscattare la ...

