Dilettanti, il Coni annulla la squalifica del braccio destro di Sibilia: nel palazzi del potere torna il sereno in vista delle elezioni Figc (Di sabato 11 gennaio 2020) squalifica annullata. Si è chiuso con un proscioglimento il procedimento su Felicio De Luca, braccio destro del n.1 della Lega Dilettanti, Cosimo Sibilia. Un’inchiesta che aveva fatto rumore non solo per il ruolo di De Luca nella Lnd, ma anche per i suoi risvolti politici: di fatto, era stata la giustizia della FederCalcio di Gabriele Gravina a mettere nel mirino la Lega del suo vice Sibilia (che oltre a essere capo dei Dilettanti è anche n. 2 della Figc). Ma il Coni ha stabilito che gli organi federali non erano competenti e ha annullato tutto. De Luca aveva ricevuto un’inibizione di 4 mesi lo scorso settembre, a seguito di un esposto per la sua attività nella gara per il pallone ufficiale della Lega. Secondo l’accusa della procura, “svolgeva attività di gestione e di amministrazione in relazione alla stipulazione, esecuzione e risoluzione” dei contratti, fino alla scelta di un altro ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

