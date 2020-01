Diamanti grezzi, l'atteso film con Adam Sandler arriva su Netflix - (Di sabato 11 gennaio 2020) Niccolò Sandroni Diamanti grezzi, il film che potrebbe regalare ad Adam Sandler l’inaspettato oscar, arriva su Netflix. Ecco la data e il trailer in italiano Finalmente abbiamo la data d’uscita Diamanti grezzi, l’atteso film con Adam Sandler che lo ha lanciato nella corsa per i prossimi Oscar. Diamanti grezzi, la trama Siamo a New York, nel 2012, e il protagonista di questa storia è Howard Ratner, un gioielliere ebreo della grande mela. Howard ha una vita borderline, tante conoscenze, ma soprattutto il vizio del gioco e quindi affari con allibratori ed altre persone con cui è meglio non avere debiti. Una serie di scommesse azzardate potrebbero cambiargli la vita, ma si ritrova invischiato in pericolose situazioni tra affari, famiglia e avversari che lo mettono sempre più con le spalle al muro. In tutto questo c’è anche un diamante di grande valore che passa dalle sue mani. ... Leggi la notizia su ilgiornale

