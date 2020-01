Di Maio guarda al futuro. Gli Stati Generali per il rilancio 5 Stelle. Appuntamento a Roma dal 13 marzo. In ballo la riorganizzazione interna (Di sabato 11 gennaio 2020) Nessuna congiura, nessuna data da ricordare come le “Idi di marzo” del Movimento Cinque Stelle. Tutt’altro. Quello che si è voluto far passare per un assalto alla leadership di Luigi Di Maio non è che una dialettica interna ad un movimento o ad un partito, così come avviene in tutte le formazioni democratiche. Il documento redatto e sottoscritto dai tre senatori pentastellati Primo Di Nicola, Emanuele Dessì e Mattia Crucioli presentato giovedì nel corso di un’assemblea del gruppo parlamentare a Palazzo Madama è semmai una proposta di riforma interna. Nessun complotto, nessuna coltellata alle spalle. Tutto alla luce del sole: è chiaro, vengono evidenziate delle problematicità ma non serve certo della dietrologia o fantasmagoriche ricostruzioni che tanto piacciono a taluni retroscenisti nostrani, per capire che in questo momento il Movimento ha quantomeno bisogno di ripensare le proprie ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

