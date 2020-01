‘Devi stare lontana da me…’: a C’è Posta per Te il figlio rinnega la madre ma poi… [FOTO] (Di sabato 11 gennaio 2020) 20esima stagione di C’è Posta per Te È partita la 20esima edizione di C’è Posta per Te, il popolare è seguitissimo people show di Canale 5. Al timone Maria De Filippi che anche in questi due mesi e mezzo di programmazione offrirà ai telespettatori delle storie di vita comuni, ma anche sorprese con personaggi famosi. Dopo la sorpresa di Johnny Depp a due fratelli che hanno perso il padre, è stato il turno di una giovane padre che cerca di ricucire i rapporti col figlio. Andiamo a vedere nello specifico cos’è successo. La storia di Diletta e Gabriele Diletta ha chinato C’è Posta per Te per ricongiungersi col figlio Gabriele. La donna lo ha messo quando era adolescente, ovvero 16 anni. La sua storia col compagno è finita dopo nemmeno un anno. Essa do giovane ha fatto difficoltà a crescerlo e lei addirittura aveva sfiorato di diventare anoressica. Per il bene del ... Leggi la notizia su kontrokultura

_iamgiulia : RT @yleniaindenial: Nuova frase da utilizzare con quelli che mi hanno fatto un torto: TI PERDONO MA DEVI STARE LONTANO DA ME. #cepostaperte - jazzdaisys : RT @yleniaindenial: Nuova frase da utilizzare con quelli che mi hanno fatto un torto: TI PERDONO MA DEVI STARE LONTANO DA ME. #cepostaperte - 123dave_ : @Capolii21 DEVI STARE ZITTOOOOO -