“Demente, pezzo di m***a, animalaccio, porco”: gli insulti shock a un anziano nell’ospizio lager di Palermo (Di sabato 11 gennaio 2020) insulti shock a un anziano nell’ospizio lager di Palermo Un ospizio lager. Succede a Palermo, dove sono stati perpetuati insulti da parte degli operatori verso un uomo anziano. Parole terribili in quello che dovrebbe essere un luogo di riposo: “Deficiente, minchione, fai schifo, demente, pezzo di merda, animalaccio, porco”. Sono solo alcune delle frasi offensive con cui l’ospite ero costretto a convivere. Il gip ha emesso cinque misure cautelari con il divieto di dimora per cinque persone che gestivano la struttura. Parolacce, vessazioni di ogni genere per un anziano affetto da demenza la cui unica colpa era quella di lamentarsi per i dolori e di essere incontinente. “Ti do un pugno in faccia, ti faccio cadere i denti, ti butto per terra”, le minacce rivolte, come si legge nell’ordinanza cautelare in possesso dell’Adnkronos. “A conoscenza ... Leggi la notizia su tpi

