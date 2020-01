Dazi, Coldiretti: “Pasta, vino e olio sotto attacco degli Usa” (Di sabato 11 gennaio 2020) Sono pronti a scattare nuovi Dazi Usa su prodotti-base della dieta mediterranea con la conclusione il 13 gennaio della procedura di consultazione avviata dal Dipartimento del Commercio (Ustr) sulla nuova lista allargata dei prodotti europei da colpire. Il rischio è che si allunghi tra l’altro a vino, olio e pasta Made in Italy oltre ad alcuni tipi di biscotti e caffe’ esportati negli Stati Uniti per un valore complessivo di circa 3 miliardi. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in occasione della scadenza del termine fissato dal Federal Register, dopo che il Wto ha autorizzato un limite massimo di 7,5 miliardi di dollari delle sanzioni alla Ue. “Con la nuova black list Trump – sottolinea la Coldiretti – minaccia di aumentare i Dazi fino al 100% in valore e di estenderli a prodotti simbolo del Made in Italy, a quasi tre mesi ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

