Da Miss Italia al Parlamento, chi è Mara Carfagna (Di sabato 11 gennaio 2020) Chi è Mara Carfagna, l’ex Miss Cinema fedelissima di Silvio Berlusconi da diversi anni. La biografia e la vita privata. ROMA – Una delle donne più conosciute della politica Italiana è sicuramente Mara Carfagna. L’ex Miss Cinema è approdata in Parlamento per la prima volta nel 2000 e da allora non ha più lasciato Montecitorio. Nel 2018 è stata eletta vicepresidente della Camera dei Deputati. Chi è Mara Carfagna, la biografia della politica Italiana Nata a Salerno il 18 dicembre 1975 (Sagittario), Maria Rosaria ‘Mara’ Carfagna sin da piccola si è avvicinata al mondo del ballo ottenendo il diploma presso la scuola del Teatro San Carlo di Napoli. Conclusa la sua esperienza liceale si è trasferita a New York per coltivare la sua grande passione ma anche studiare recitazione e pianoforte. Il ritorno in Italia è arrivato negli anni ’90 quando ha ... Leggi la notizia su newsmondo

