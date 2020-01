Crosetti: Conte e Gasperini, due tecnici feroci che oggi hanno come avversaria proprio la squadra che non li ha capiti (Di sabato 11 gennaio 2020) Su Repubblica, Maurizio Crosetti scrive di Inter-Atalanta, in programma stasera a San Siro. E’ la sfida tra la migliore difesa della Serie A contro il migliore attacco. Ma anche tra due tecnici feroci che si ritrovano, nel loro momento migliore, da avversari, proprio la squadra che non è riuscita a capirli. “Sono identici” tra loro, scrive Crosetti, lo potrebbe confermare qualsiasi loro giocatore o ex giocatore “capirete le ossessioni, il tutto che quei due pretendono e danno, la famelicità, la tirannide nella preparazione atletica, gli allenamenti forsennati. Si può chiamare carisma, ma è riduttivo. Conte e Gasperini, di fronte stasera in Inter-Atalanta, sono semmai due Savonarola, e chi li segue può farlo solo per la fede nelle opere degli uomini, più che nella grazia del Signore”. Entrambi sono passati per la Juve. “Conte ne fu bandiera e capitano ... Leggi la notizia su ilnapolista

