Cristina Marino fidanzata Luca Argentero: “Non patisce la mia personalità” (Di sabato 11 gennaio 2020) Questo articolo Cristina Marino fidanzata Luca Argentero: “Non patisce la mia personalità” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Cristina Marino è la fidanzata di Luca Argentero, i due sono in procinto di diventare genitori: ecco qualche curiosità in più sul loro rapporto. Tutto è pronto per il ventesimo anniversario di C’è Posta Per Te, il programma di Maria De Filippi è andato infatti in onda per la prima volta il1 2 gennaio del 2000. … Leggi la notizia su youmovies

infoitcultura : C'è Posta per te, anticipazioni prima puntata: ospiti Johnny Depp, Luca Argentero e la fidanzata Cristina Marino - infoitcultura : C’è posta per te, Maria De Filippi riparte con Luca Argentero e Cristina Marino: anticipazioni prima puntata - CarratuIsa : RT @carloraffaeleis: Questa sera alle 18 è stata inaugurata la sede di Italia Viva a Tortona: sono intervenuti i deputati Silvia Fregolent,… -