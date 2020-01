Crac BagnoliFutura, a giudizio de Magistris, Iervolino e altri quattro (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – In sei a giudizio davanti alla Corte dei Conti di Napoli per il fallimento di BanoliFutura. Così come riporta Repubblica Napoli nell’edizione odierna, il viceprocuratore Marco Catalano ha depositato lo scorso 10 dicembre l’atto in citazione. A giudizio il sindaco di Napoli Luigi de Magistris per il quale la Procura ha chiesto la condanna al pagamento di 55.778 euro, l’ex sindaca Rosa Russo Iervolino (932.491 euro), gli ex vice-sindaci Sabatino Santangelo (310.804 euro) e Rocco Papa (310.804 euro), l’ex assessore Ferdinando Balsamo (310.804 euro) e l’ex dirigente Giovanni Spagnuolo (186.482). L'articolo Crac BagnoliFutura, a giudizio de Magistris, Iervolino e altri quattro proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

