Costanza Caracciolo col pancione al settimo mese di gravidanza ecco come si tiene in forma (Foto) (Di sabato 11 gennaio 2020) Costanza Caracciolo è incinta del secondo figlio, anzi della seconda bimba dopo Stella, e con un gran pancione non rinuncia di certo alla sua forma fisica e continua ad allenarsi (foto). E’ al settimo mese di gravidanza la splendida Costanza Caracciolo che tra un selfie e un altro mostra il suo impegno nella sala pilates, è così che riesce a rimanere in forma perfetta. Una sessione di pilates è un vero toccasana e questa volta a differenza della prima la gravidanza finisce sui social. La moglie di Bobo Vieri svela un po’ della sua gestazione e sempre la prima l’ha vissuta lontano da occhi indiscreti questa volta sembra più rilassata. Stella è arrivata a fine del 2018, il 2020 è l’anno della seconda cicogna ma solo da pochissimo la coppia ha confermato la dolce attesa. Hanno aspettato ben 6 mesi prima di rivelare tutta la loro gioia, troppo grande il timore che qualcosa potesse andare ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

