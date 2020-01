Cosenza, pesta un suo superiore: carabiniere arrestato (Di sabato 11 gennaio 2020) Michele Di Lollo Il comandante dei carabinieri preso a pugni una volta chiuso in una stanza da un maresciallo che non aveva ben preso la notizia di un trasferimento Una lite scaturita da motivazioni ancora da chiarire. Una rissa tutta interna al corpo dell’Arma che mobilita un Paese intero. Accade in Calabria terra devastata dalle ingiustizie e dalla malavita organizzata. Un fatto che interessa due uomini in divisa. Due carabinieri un sottoufficiale e un suo superiore. Il maresciallo dei carabinieri Ivan Pucci, comandante della stazione carabinieri di Carolei (Cosenza), avrebbe prima rinchiuso in una stanza e poi aggredito il capitano Giuseppe Merola, comandante della compagnia di Cosenza e suo superiore, procurandogli ferite giudicate guaribili in 30 giorni. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, per motivi ancora poco chiari, ma c’è uno stretto riserbo sulle indagini. ... Leggi la notizia su ilgiornale

