Controllare le escalation è un' illusione L' errore dell' Iran non va sottovalutato

É amaro constatare come questo periodo di tensione tra Iran e Stati Uniti abbia favorito l'uccisione di 175 persone innocenti. Non è la prima volta. Nel 1988 l'incrociatore americano Vincennes abbatté per errore un aereo di linea Iraniano, uccidendo 290 persone. In ambedue i casi la spiegazione è stata la stessa: gli aerei di linea civili sono stati scambiati per mezzi militari nemici. La tensione può fare scherzi molto brutti quando le decisioni debbono essere prese nel giro di pochi secondi. La tentazione di sparare prima e Controllare dopo può rivelarsi irresistibile. Questo non è un fatto casuale. È molto pericoloso creare situazioni di tensione molto alte e poi affidarsi di fatto alla capacità di singoli operatori di mantenere i nervi saldi ed evitare errori disastrosi. L'abilità di ...

