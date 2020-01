Conferenza stampa Gotti: «Sassuolo dominante, non dobbiamo guardare la classifica» (Di sabato 11 gennaio 2020) Conferenza stampa Gotti: le parole del tecnico dell’Udinese alla vigilia del match contro il Sassuolo Luca Gotti ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo in programma domani alle 12.30. Queste le parole del tecnico dell’Udinese. Sassuolo – «Al Sassuolo manca qualcuno, ma credo che sia nella condizione di mettere un undici di qualità ugualmente. C’è uno stile di gioco preciso, un’identità calcistica precisa. Abbiamo un’idea a grandi linee sulla partita che ci troveremo a fare. Il Sassuolo può essere dominante, non solo con l’Udinese ma anche con le grandi, noi dovremo essere bravi a leggere i momenti». classifica – «dobbiamo prendere sicurezze riguardo un certo tipo di espressione calcistica. Quest’Udinese, ma è un ragionamento che vale per tutti, non può prescindere dall’atteggiamento. Se ... Leggi la notizia su calcionews24

