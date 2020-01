Conferenza stampa Fonseca: «Contro la Juve non possiamo sbagliare. A volte manchiamo di aggressività» (Di sabato 11 gennaio 2020) Conferenza stampa Fonseca, le parole del tecnico della Roma alla vigilia della gara di domani Contro la Juventus Domani all’Olimpico Roma e Juventus si sfideranno nel match in programma alle 20:45. Alla vigilia della gara il tecnico Fonseca è intervenuto nella consueta Conferenza stampa. SARRI – «Non conosco bene il passato della Juventus con gli altri allenatori, conosco solo con Sarri. È uno dei migliori d’Europa, con un’idea positiva di calcio che mi piace molto. Sta costruendo una squadra molto forte». SPINAZZOLA – «Spinazzola non si è allenato con noi in settimana, ha un virus. Solo oggi si allena con noi, penso che non è nella miglior condizione fisica per giocare dall’inizio questa partita. Cristante è pronto, si è allenato con noi questi giorni: sta bene, non è al meglio ma è pronto per essere convocato». MERCATO – «Non mi piace molto questo mercato di ... Leggi la notizia su calcionews24

