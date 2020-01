Conferenza stampa De Zerbi: «Dobbiamo giocare senza pensare alla vendetta» (Di sabato 11 gennaio 2020) Conferenza stampa De Zerbi: le parole del tecnico del Sassuolo alla vigilia del match contro l’Udinese di domani alle 12.30 Roberto De Zerbi ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match in programma domani alle 12.30 contro l’Udinese. Le sue parole. RABBIA – «Già da martedì ho provato a togliere dal cervello quello che non possiamo determinare noi, senza parlare troppo, senza dare troppa importanza a quello che è stato, Dobbiamo concentrarci su quello che probabilmente non abbiamo fatto a Genova, e qualcosa c’è». UDINESE – «Viene da un buon momento ed è una squadra ben organizzata, hanno fatto 17-18 punti su 21 in casa mi sembra, hanno un ruolino di marcia importante. De Paul, Lasagna, Fofana, Mandragora, Okaka, sono tutti giocatori importanti. Li rispettiamo e cerchiamo di portare la nostra qualità». SASSUOLO – «E’ lecito aspettarsi ... Leggi la notizia su calcionews24

