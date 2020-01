Combinata nordica, Coppa del Mondo Val di Fiemme: Geiger batte in volata Riiber. Costa chiude 18° (Di sabato 11 gennaio 2020) Il tedesco Vinzenz Geiger ha trionfato nella seconda gara di Coppa del Mondo in Val di Fiemme. Il 22enne è stato capace di beffare in volata il dominatore della stagione il norvegese Jarl Magnus Riiber, a chiudere il podio il connazionale Jurgen Graabak che ha avuto la meglio al fotofinish sul tedesco Fabian Riessle. Lo sviluppo di gara ha visto il norvegese leader di Coppa tenere la testa sin dall’inizio. Riiber ha gestito i circa 20″ di vantaggio acquisiti nella prova di salto per 7km. Intanto alle sue spalle si è creato un gruppone composto dai norvegesi Jurgen Graabak e Jens Luraas Oftebro, dagli austriaci Lukas Klappfer e Franz-Josef Rehrl, dai tedeschi Vinzenz Geiger, Fabian Riessle e Manuel Faisst. A circa 3km dal traguardo il leader è stato ripreso dagli avversari che hanno sfruttato la grande spinta di Geiger. Nonostante tutto Riiber ha provato ad attaccare in ... Leggi la notizia su oasport

