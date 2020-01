Clima, Joaquin Phoenix arrestato a Washington per una manifestazione (Di sabato 11 gennaio 2020) Clima, l’attore Joaquin Phoenix arrestato a Washington per una manifestazione contro l’inquinamento atmosferico Fresco della vittoria come miglior attore ai Golden Globes, Joaquin Phoenix è stato tra le stelle arrestate venerdì per le proteste contro il cambiamento Climatico di Jane Fonda a Washington D.C. Phoenix è stato uno dei numerosi attori arrestati alla manifestazione, a … L'articolo Clima, Joaquin Phoenix arrestato a Washington per una manifestazione proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

