Cine34 nuovo canale Mediaset dedicato al cinema italiano

Cine 34 il nuovo canale Mediaset in onda dal 20 gennaio, si comincia con Federico Fellini Cine34 è il nuovo canale Mediaset dedicato al cinema italiano. Sette giorni su sette verranno trasmesse varie opere cinematografiche di ieri e di oggi secondo dei tempi giornalieri programmati. Si parte da lunedì con i Supercult, martedì con I Maestri del cinema, mercoledì con Le Bellissime, giovedì con A Mano armata, venerdì Non ci resta che ridere, sabato Sfumature di giallo e domenica con Lo Chiamavano Western. Cine34 esordirà il 20 gennaio con una giornata dedicata al cinema di Federico Fellini: I vitelloni, Lo sceicco bianco, Boccaccio 70, La dolce vita, 8 1/2 e Giulietta degli Spiriti. Il nuovo canale Cine34 andrà a sostituire Mediaset Extra che si sposterà al numero 55 del digitale terrestre. A Cine 34 non è prevista l'alta definizione, scelta dettata probabilmente dalle ...

