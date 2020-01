Ciclocross, Sara Casasola alla vigilia del Campionato italiano: “La concorrenza sarà sicuramente agguerrita” (Di sabato 11 gennaio 2020) Mancano davvero poche ore al via del Campionato italiano di Ciclocross 2020 che andrà in scena questo weekend in quel di Schio (Vicenza). Tra le contendenti ci sarà anche la campionessa nazionale uscente Under23 Sara Casasola. La friulana, classe 1999, e portacolori della DP66 Giant SMP, è reduce da un’annata che l’ha lanciata in maniera definitiva tra le big del movimento del fuoristrada italiano; ma dove, al contempo, ha dovuto faticare, e non poco, fronteggiando avversarie davvero toste. L’ultima vittoria l’ha raggiunta giusto domenica scorsa in occasione della tappa finale del Giro d’Italia di Ciclocross dove ha messo in luce la sua ottima condizione attuale; ma adesso manca la ciliegina sulla torta: riconfermarsi sul gradino più alto del podio tricolore. Sei soddisfatta di com’è andata questa stagione? “Per quanto riguarda lo svolgimento ... Leggi la notizia su oasport

