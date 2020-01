‘Ci sposiamo a fine marzo…’: anticipazioni Verissimo. Da Silvia Toffanin l’annuncio delle nozze tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini [FOTO] (Di sabato 11 gennaio 2020) Giorgia Palmas e Filippo Magnini ospiti a Verissimo Dopo una lunga pausa dovuta alle feste natalizie, oggi pomeriggio subito dopo Amici di Maria De Filippi va in onda la prima puntata del 2020 di Verissimo. Nel contenitore televisivo di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin i telespettatori avranno la possibilità di vedere una doppia intervista ad una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Stiamo parlando dell’ex velina di Striscia la Notizia, Giorgia Palmas e il nuotatore Filippo Magnini. Quest’ultimi hanno fatto un bel annuncio davanti alle telecamere del programma del sabato pomeriggio più seguito in tv. (Continua dopo la foto) Filippo Magnini e Giorgia Palmas a Verissimo L’ex velina di Striscia la Notizia è l’ex nuotatore si sposano a fine marzo Intervistati a Verissimo, Giorgia Palmas e Filippo Magnini ha rivelato che convolerà no a nozze a fine ... Leggi la notizia su kontrokultura

