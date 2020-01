Christian De Sica, l’importante annuncio: “Sarò al Festival di Sanremo” (Di domenica 12 gennaio 2020) Christian De Sica sarà al Festival di Sanremo 2020. È stato lui stesso ad annunciarlo durante la trasmissione Viva Sanremo su Radio 2. De Sica nella serata finale del Festival di Sanremo Il Festival di Sanremo 2020 è ai nastri di partenza e cominciano ad esserci numerose indiscrezioni su quello che vedremo nelle serate della kermesse. Dopo essere stati annunciati, non senza polemiche, i cantanti da parte da Amadeus, trapela il nome di chi salirà sul palco col conduttore nell’ultima serata: Christian De Sica. L’attore, che potremmo rivedere al cinema con Massimo Boldi, ha annunciato a Pino Strabioli a Viva Sanremo la sua partecipazione nella serata dell’8 febbraio. De Sica ha detto che in passato gli avevano già proposto la conduzione ma era occupato, una volta con le riprese di Natale sul Nilo e successivamente aveva paura di farlo. Ecco cosa ha dichiarato: “Se me ... Leggi la notizia su thesocialpost

