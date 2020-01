Chi era Bettino Craxi, dall’ascesa politica a Mani Pulite (Di sabato 11 gennaio 2020) Chi era Bettino Craxi, dall’ascesa politica all’esilio in Tunisia fino alla morte ‘in terra straniera’. La biografia e la vita privata. Figura controversa e discussa della scena politica italiana, Bettino Craxi è stato un politico italiano, segretario nazionale del PSI e Presidente del Consiglio. La biografia di Bettino Craxi Benedetto Craxi, per tutti Bettino, nasce a Milano il 24 febbraio 1934 da Vittorio Craxi e Maria Ferrari. Cresce negli anni duri della Seconda Guerra Mondiale e per questo motivo i genitori decidono di affidarlo alle suore che lo accolgono in un istituto religioso. Dopo la laurea in Giurisprudenza e Scienze politiche, inizia a muovere i primi passi nel complesso mondo della politica formandosi alla scuola del PSI e lavorando nella sua Milano. Dopo una prima esperienza da Consigliere Comunale, nel ’68 arriva in Parlamento ... Leggi la notizia su newsmondo

enpaonlus : Cane scappa di casa e dopo giorni di ricerche lo trovano vicino all’obitorio dove c’era la salma del …… - fattoquotidiano : CHI ERA CRAXI Morì latitante: - corruzione Eni Sai e Metropolitane milanesi, condanne definitive per 10 anni di ca… - andreapurgatori : LEGGETE, CON ATTENZIONE. Chi era (davvero) #Soleimani (di N. Pedde) -