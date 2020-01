Chelsea-Burnley: probabili formazioni, pronostico e quote (Di sabato 11 gennaio 2020) Chelsea-Burnley: probabili formazioni, pronostico e quote Presso lo stadio Stamford Bridge di Londra, sabato 11 gennaio alle ore 16:00, si giocherà Chelsea-Burnley. La partita sarà valevole per la 22esima giornata di Premier League. Il Chelsea, che al momento si trova in quarta posizione in classifica a 36 punti, nell’ultima partita giocata ha pareggiato in trasferta contro il Brighton per 1-1. Un periodo parecchio altalenante per i blues di Lampard, che fra fine settembre e fine novembre sembravano essere quasi inarrestabili. Serve ricomporsi e trovare nuovamente la giusta fiducia per poter blindare il quarto posto e sognare in grande. Il Burnley occupa invece la quindicesima posizione in graduatoria con 24 punti e arriva nella capitale inglese dalla sconfitta in casa contro l’Aston Villa per 1-2. Periodo duro per il clarets, i quali giungono a questa sfida da ... Leggi la notizia su termometropolitico

