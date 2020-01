Cecilia Alemani sarà la direttrice della Biennale Arte 2021. Prima donna italiana (Di sabato 11 gennaio 2020) Il suo impegno professionale lo si è visto per gran pArte del tempo dedicato a istituzioni americane. Ora Cecilia Alemani (Milano, 1977) sarà la Prima donna italiana a ricoprire l’incarico di Direttore del Settore Arti Visive della Biennale di Venezia. Appuntamento per il prossimo 2021. La Biennale è una delle rassegne d’Arte più importanti al mondo, quella diretta da Cecilia Alemanni sarà la numero 59, segno di una longevità assolutamente unica. E di certo è unica al mondo la sua struttura, prevede una mostra internazionale costellata da ottanta padiglioni nazionali: proprio questi ultimi con la loro polifonia di voci e sguardi che ogni volta raccolgono, sono il punto di forza di questo evento.Ma per la Alemani non è un terreno sconosciuto: nel 2017 aveva dato forma al Padiglione Italia presentando ... Leggi la notizia su huffingtonpost

valeriafedeli : Un grande in bocca al lupo e buon lavoro a #CeciliaAlemani, prima direttrice donna italiana alla guida della 59esim… - HuffPostItalia : Cecilia Alemani sarà la direttrice della Biennale Arte 2021. Prima donna italiana - illade80 : Cecilia Alemani sarà la direttrice della Biennale Arte 2021: tutte le novità -