C’è posta per te – Nuova edizione 2020 – Tante storie e nuovi ospiti speciali. (Di sabato 11 gennaio 2020) C’è posta per te festeggia i venti anni di messa in onda! Un traguardo imporTante quello raggiunto da Maria De Filippi e dal suo people show, C’è posta per te che, nato nel 2000,raggiunge con questa, nel sabato sera di Canale5, la ventitreesima edizione, come sempre composta da nove puntate e in onda ogni sabato … L'articolo C’è posta per te – Nuova edizione 2020 – Tante storie e nuovi ospiti speciali. Leggi la notizia su unduetre

