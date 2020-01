C'è posta per te: la diretta della prima puntata dalle ore 21:20 (Di sabato 11 gennaio 2020) C'è posta per te è un people show condotto da Maria De Filippi che va in onda ogni sabato, in prima serata, su Canale 5 a partire dalle ore 21:20.C'è posta per te: le anticipazioni della prima puntataC'è posta per te: la diretta della prima puntata dalle ore 21:20 pubblicato su TVBlog.it 11 gennaio 2020 20:10. Leggi la notizia su blogo

mattino5 : '1milione e mezzo di persone sono state aiutate per la prima volta a rimettersi in posta e a riacquistare quella di… - alexiasicily : Amori buona sera ? ma stasera meglio ' C'è posta per te o c'è figa per te'? ????? siete duri ? - primulalba : una mia amica mi aveva invitata ad uscire stasera ma io ho seriamente detto di no per c’è posta per te ..... giuro… -