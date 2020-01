C’è Posta per Te, gli ospiti della prima puntata dell’ 11 gennaio su Canale 5 (Di sabato 11 gennaio 2020) C’è Posta per Te, torna il programma di Maria De Filippi. La prima puntata in onda l’11 gennaio, ecco gli ospiti. Stasera su Canale 5 torna il programma dei sentimenti, C’è Posta per Te, con Maria De Filippi al timone, pronta a macinare successi nei prossimi mesi. C’è Posta per Te è uno dei pochissimi programmi (tutti della De Filippi) che può permettersi di partire prima delle 21:40, l’appuntamento infatti è previsto per stasera, sabato 11 gennaio, alle 21:20 su Canale 5. Il programma quest’anno compie 20 anni e inaugura la sua sua 23° edizione, una conferma per il palinsesto Mediaset grazie al rapporto col pubblico che Maria De Filippi è riuscita a instaurare nel corso degli anni. Gli ospiti della puntata di sabato 11 gennaio Insieme alle storie ordinarie, il programma ha sempre accostato storie con protagonisti volti noti dello spettacolo. La ... Leggi la notizia su dituttounpop

Affaritaliani : Libia, Meloni: 'Imbrazzante Conte che pensa di fare 'C'è posta per te' con Sarraj e Haftar' - francescoge07 : c'e' posta per lei @mara_carfagna - fioccodineve : Mi chiamano al telefono per chiedermi “allora stasera alle 20?” Ma cosa, chi, perché e soprattutto quando ci siamo… -