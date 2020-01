C’è Posta Per Te, anticipazioni della prima puntata: tutti gli ospiti di Maria De Filippi (Di sabato 11 gennaio 2020) Dopo settimane e settimane di anticipazioni, C’è Posta Per Te si prepara finalmente a tornare in scena con la prima edizione di questi nuovo decennio. Il talk, uno dei must più classici di Canale 5 nonché piattaforma di lancio tra le tante patrocinate da Maria De Filippi, debutterà con la sua nuova edizione la sera di domenica gennaio; per farlo, schiererà su Canale 5 un comparto ospiti di livello internazionale, fedele alla tradizione del programma di tenere alto il livello grazie alle interviste esclusive portate in onda. Non solo Johnny Depp: tutti i nomi convocati da Maria De Filippi per il ritorno in onda di C’è Posta Per Te, a vent’anni dall’esordio Maria De Filippi ospiterà dunque per la prima puntata di C’è Posta Per Te il giusto bilanciamento di nomi esteri e locali, lavorando così per lanciare a mille il nuovo ciclo di appuntamenti in prima ... Leggi la notizia su velvetgossip

arizzlesus : stasera mi toccherà rinunciare alla prima puntata di C’è Posta Per Te ?? - thjswound : RT @jupitears: stasera cena presto, skin care, té caldo, copertina e c’è posta per te sono così emozionato - _crystalised7 : Stasera C’è Posta Per Te e pizza, potrei piangere -