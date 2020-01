Caterina Balivo, frecciatina alla Guaccero. E si infuria a Vieni da Me (Di sabato 11 gennaio 2020) Caterina Balivo si arrabbia con una ragazza del pubblico a Vieni da Me, poi lancia una frecciatina a Bianca Guaccero e Detto Fatto. La conduttrice è tornata dalle feste natalizie in grande forma, raggiungendo ottimi risultati con la sua trasmissione. Ormai Vieni da Me è un cult e un appuntamento imperdibile per moltissimi telespettatori. La Balivo non potrebbe andare più fiera della sua creatura televisiva che ha voluto fortemente, accettando una sfida che sembrava impossibile da vincere. Dopo le prime difficoltà però lo show pomeridiano ha appassionato il pubblico che continua a premiare Caterina con ottimi ascolti. Per celebrare un anno di trionfi, la Balivo ha pubblicato un post su Instagram in cui ha ringraziato i telespettatori. “Ci avete regalato il record assoluto di ascolti per @Vienidamerai con oltre 2.2 milioni pari al 15.30%” ha scritto. Qualcuno però non ha ... Leggi la notizia su dilei

Noovyis : (Caterina Balivo velenosa. La frase ‘incriminata’ contro Bianca Guaccero e Detto Fatto) Playhitmusic -… - infoitcultura : «Vieni da me», Caterina Balivo s'infuria con una ragazza del pubblico in studio - infoitcultura : Caterina Balivo sgrida una ragazza del pubblico di Vieni da me -