Castel Gandolfo: vigili del fuoco salvano 2 dispersi tra le Grotte Neolitiche (Di sabato 11 gennaio 2020) I vigili del fuoco hanno tratto in salvo due persone e il loro cagnolino, che si erano persi dopo essersi inerpicati in una zona impervia in località Grotte Neolitiche a Castel Gandolfo, comune dei Castelli Romani. Nelle operazioni di recupero è stato coinvolto un elicottero Drago dei pompieri. Leggi la notizia su roma.fanpage

