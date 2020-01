Casaleggio fa causa alla rivista del partigiano Segre per un articolo contro Rousseau. Radicali: «Azione intimidatoria» (Di sabato 11 gennaio 2020) Una lobby. Così Riccardo Rossotto, giornalista del quotidiano L’incontro, fondato dal partigiano Bruno Segre, ha definito l’associazione del Movimento 5 Stelle Rousseau. Davide Casaleggio, presidente e fondatore dell’associazione, non ha gradito, e ha deciso di avviare una causa civile per chiedere i danni. L’articolo in questione, pubblicato il 26 novembre scorso, si intitola “Rousseau, oblio su una distorsione paradossale della democrazia“. Nel testo, Rossotto ripercorre i 10 anni della piattaforma, arrivando alla conclusione che l’associazione «rappresenta proprio un esempio di un macroscopico conflitto di interesse». New post: Rousseau, una distorsione paradossale della democrazia. Analizziamola attentamente. https://t.co/fggYmEuWKK #Rousseau— Riccardo Rossotto (@AvvRRossotto) November 28, 2019 «L’associazione – scrive il ... Leggi la notizia su open.online

HuffPostItalia : Casaleggio fa causa al piccolo giornale fondato dal partigiano Segre - giusmo1 : Casaleggio fa causa al giornale 'L'incontro', fondato dal partigiano Segre - 51fini : Casaleggio fa causa al giornale fondato dal partigiano Segre ?@casaleggio? -