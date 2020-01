Carola Rackete: "L'Europa salvi i migranti" (Di sabato 11 gennaio 2020) Federico Giuliani Su Twitter va in scena l'ennesima lezioncina di Carola: "Gli Stati europei devono adempiere al loro dovere di salvare vite umane. Centinaia di migranti ignorati dalle autorità" Gli ultimi salvataggi di immigrati avvenuti nel Mediterraneo hanno richiamato l'attenzione di Carola Rackete. L'ormai ex comandante della Sea Watch ha puntato il dito contro i membri dell'Ue, ricordando loro che hanno il dovere di non lasciare morire le persone in mare. “Gli Stati europei devono adempiere al loro dovere di salvare vite umane. In queste ore, nel Mediterraneo centinaia di persone stanno rischiando la vita a bordo di imbarcazioni insicure, drammaticamente ignorate dalle autorità competenti", ha scritto Rackete su Twitter. Questa mattina l'ong spagnola Open Arms ha raccontato, sempre su Twitter, quanto accaduto in mare: “Secondo soccorso, molto complesso. 74 persone, ... Leggi la notizia su ilgiornale

Priscil79855548 : RT @Claudio38748087: C'è qualche comunista che ci dice qual'è il limite massimo??? quanti ne volete far entrare ancora??? quanti ve ne servon… - melinacugliari : RT @Claudio38748087: C'è qualche comunista che ci dice qual'è il limite massimo??? quanti ne volete far entrare ancora??? quanti ve ne servon… - franco56939151 : RT @Claudio38748087: C'è qualche comunista che ci dice qual'è il limite massimo??? quanti ne volete far entrare ancora??? quanti ve ne servon… -