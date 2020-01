Carabiniere suicida a Pescara: il secondo caso in pochi giorni (Di sabato 11 gennaio 2020) Un altro Carabiniere suicida, stavolta a Pescara: è il secondo caso in pochi giorni tra i militari dell’Arma, si indaga sulle ragioni del gesto. Ancora un dramma nell’Arma dei Carabinieri: nelle scorse ore, un militare di 45 anni si è sparato nel bagno della sede del Noe, in via Venezia, nel centro di Pescara. Non … L'articolo Carabiniere suicida a Pescara: il secondo caso in pochi giorni è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

fanpage : Tragedia a Pescara, carabiniere impugna l’arma e si suicida negli uffici del NOE - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Pescara, #carabiniere suicida nella sede del Noe: si è chiuso in bagno sparandosi con la pistola d'ordinanza - leggoit : #Pescara, #carabiniere suicida nella sede del Noe: si è chiuso in bagno sparandosi con la pistola d'ordinanza -