Carabiniere si suicida negli uffici del NOE con pistola di ordinanza (Di sabato 11 gennaio 2020) Tragedia negli uffici del Nucleo Operativo Ecologico (NOE) di Pescara, dove nella mattinata di sabato 11 novembre 2019 un Carabiniere si è suicidato sparandosi un colpo con la pistola di ordinanza. Ancora ignoti i motivi che hanno spinto il militare all’estremo gesto. Carabiniere suicida a Pescara L’uomo si era presentato regolarmente a lavoro come tutti i giorni quando ad un certo punto, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe rinchiuso a chiave in un bagno. Qui avrebbe rivolto a sé la sua pistola per poi aprire il fuoco e togliersi la vita con un solo colpo. Avendo sentito lo sparo, i colleghi si sono immediatamente precipitati nel bagno. Di fronte al corpo ormai senza vita del Carabiniere, hanno quindi allertato i sanitari del 118. Giunti sul posto, il loro tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile e hanno potuto solo constatarne il decesso. Increduli gli uomini ... Leggi la notizia su notizie

